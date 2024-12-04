Власти Молдавии давно управляются Европой, заявил эксперт

«А в этой ситуации идет речь о полной сдаче суверенитета. И плюс — это политика двойных стандартов со стороны Европейского Союза. Они все время говорят о каком-то даже мифическом вмешательстве России, что сюда присылаются какие-то деньги, финансируются средства массовой информации, пророссийские лидеры общественного мнения, и все это они считают вмешательством во внутренние дела Молдовы. Но они при этом не считают вмешательством то, что дают прямые указания, что делать молдавскому руководству. Никакой реакции не было тогда, например, когда во время президентской электоральной кампании сюда выгрузили нам целый десант европейских чиновников, которые по факту агитировали за Майю Санду. И более того, нам обещали и кредиты, и транши, и гранты только в том случае, если победит Санду», — отметил политолог.