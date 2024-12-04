В Казахстане создадут Центр реставрации на базе Национального музея

«На сегодняшний день отношения между Казахстаном и Италией вышли на новый высокий уровень. Выражаю признательность за совместную работу, которая демонстрирует прочные связи наших стран. Одним из ключевых направлений нашего сотрудничества является создание Центра реставрации на базе Национального музея РК. Мы рассматриваем это как важный шаг в развитии реставрационной деятельности. Реставрация важна для нас по всем направлениям. Для успешного функционирования Центра, необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу. Национальный музей должен стать центром практических навыков. В музее есть интересные артефакты и экспонаты, которые, безусловно, требуют реставрационных работ. Мы стремимся к тому, чтобы этим занимались профессиональные специалисты, которые смогут передавать свой опыт ученикам. Ваши знания и советы окажут важное влияние на развитие музейного дела в Казахстане. Хочу поблагодарить вас за искренний интерес и желание помочь Казахстану в этом направлении. Я надеюсь, что этот проект станет очередной страницей нашей общей истории».