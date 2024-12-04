В центре Сеула собираются сторонники отставки президента

СЕУЛ, 4 дек — РИА Новости. Сторонники отставки президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, решившего накануне ввести в стране военное положение, собираются на центральной площади Сеула Кванхвамун, передает корреспондент РИА Новости.
В районе площади Кванхвамун, служащей традиционным местом проведения массовых политических митингов, собрались уже тысячи людей, недовольных действиями президента. Они несут с собой флаги и транспаранты и выкрикивают лозунги с требованием арестовать и заключить под стражу, а также призывами к нему самостоятельно оставить свой пост.
В месте проведения акции присутствует значительное число полицейских, следящих за порядком, они не препятствуют движению протестующих.
Президент Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». По его словам, попытки проведения южнокорейской оппозицией импичмента целому ряду высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они приняли решение единогласно.
Согласно конституции, президент обязан без промедления отменить военное положение после того, как парламент большинством голосов проголосовал против. Однако президент выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Юн Сок Ёль заявил, что после решения парламента немедленно распорядился о созыве заседания правительства, но из-за отсутствия кворума решение не могло быть принято. Чуть позже было объявлено о проведении заседания, на котором решение об отмене было оформлено официально.