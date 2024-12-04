Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой

Ранее выпустила мемуары под названием «Свобода». В одной из глав бывший канцлер утверждает, что якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в, Путин рассказал детали встречи с Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу, и еще раз извинился перед экс-канцлером.
«Возможно, он забыл об этом (страхе Меркель перед собаками — ред.). Но если вы прочитаете всю историю целиком, тогда (вы уведите, что — ред.) маловероятно, что он ничего не знал об этом… Этому нет другого объяснения. Это буквально маленькая попытка прощупать почву, устойчивость человека, его силу. По сути, это демонстрация силы», — заявила Меркель.
Экс-канцлер отметила, что справиться со страхом ей помогла стратегия, используемая британской королевской семьей, — «никогда не объясняй, никогда не жалуйся». Меркель добавила, что в конечном счете, она «пережила» встречу, собака ее не укусила.