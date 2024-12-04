Меркель отреагировала на слова Путина об эпизоде с собакой

Ранее выпустила мемуары под названием «Свобода». В одной из глав бывший канцлер утверждает, что якобы специально «пугал» ее своим лабрадором Кони во время встречи в 2007 году. Отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в, Путин рассказал детали встречи с Меркель, отметив, что не знал, что она боится собак, а наоборот, хотел создать приятную атмосферу, и еще раз извинился перед экс-канцлером.