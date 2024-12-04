Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим

Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв «чистой математикой». Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева «не хватает оружия» для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.