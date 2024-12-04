Посланник Трампа по Украине ответил Малофееву: «залезь обратно в коробку»

«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.