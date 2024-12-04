Основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев не понимает США, поэтому ему «лучше залезть обратно в свою коробку», заявил в эфире Fox News Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине.
«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.
«Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом говорим ему, чтобы он пошел к черту, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры, — сказал он. — Чтобы переговоры были конструктивными, нам нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира».
По его словам, «мир находится на грани ядерной войны» после того, как Украина применила западное дальнобойное оружие по территории России. Чтобы положить конец конфликту, Трамп должен отменить разрешение на использование подобных ракет, отстранить от должности президента Украины Владимира Зеленского, встретиться с Путиным и «обсудить все вопросы мирового порядка на высшем уровне».
27 ноября Трамп выбрал Келлога кандидатом на пост спецпредставителя США по Украине. Он признавал невозможность завершить конфликт военной победой и выступал за переговоры с Россией вместо санкций или грубой силы. При этом Келлог считает, что в случае любого отказа Москвы последует предупреждение об усилении поддержки Киева. Во время переговоров стороны должны достигнуть режима прекращения огня на основе «преобладающих линий фронта», считает он.
Россия критикует любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Летом Путин в качестве условий для переговоров предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, «которому нельзя доверять».