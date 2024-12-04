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Учителя в Молдове грозят забастовкой — что ответил премьер-министр Речан

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Федерация профсоюзов образования и науки выразила недовольство параметрами бюджета на 2025 год. Педагоги утверждают, что власти проигнорировали их запросы и отказались от прежней практики обсуждений бюджета.

Источник: Sputnik.md

Проект госбюджета на 2025 год, принятый правительством на заседании в среду, предусматривает повышение базовой ставки зарплат для педагогов и научных сотрудников на 9%, до 2500 леев. Профсоюзы считают это повышение недостаточным и требуют базового значения в 3100 леев, то есть роста на 35%.

В связи с этим организация проведет консультацию с премьер-министром Дорином Речаном, где озвучит свои требования. В случае, если правительство не удовлетворит их требования, профсоюзы грозят начать акции протеста.

Премьер Речан, выступая на пресс-конференции, посвященной проекту госбюджета на 2025 год, отметил, что повышение заработных плат должно быть сбалансированным и затрагивать все сектора экономики.

«Повышение надо делать не только в сфере образования, ведь все нуждаются в зарплатах», — сказал Речан.

Премьер также сообщил, что проведенные с профсоюзами консультации были «конструктивными» и стороны «услышали аргументы друг друга».

Ранее правительство Молдовы утвердило проект закона о госбюджете на 2025 год. В общей сложности доходы госбюджета составят 71,55 миллиарда леев, расходы — 85,44 миллиарда леев. Дефицит бюджета достигнет 13,89 миллиарда.

экономика
бюджет