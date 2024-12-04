Учителя в Молдове грозят забастовкой — что ответил премьер-министр Речан

Проект госбюджета на 2025 год, принятый правительством на заседании в среду, предусматривает повышение базовой ставки зарплат для педагогов и научных сотрудников на 9%, до 2500 леев. Профсоюзы считают это повышение недостаточным и требуют базового значения в 3100 леев, то есть роста на 35%.
В связи с этим организация проведет консультацию с премьер-министром Дорином Речаном, где озвучит свои требования. В случае, если правительство не удовлетворит их требования, профсоюзы грозят начать акции протеста.
Премьер Речан, выступая на пресс-конференции, посвященной проекту госбюджета на 2025 год, отметил, что повышение заработных плат должно быть сбалансированным и затрагивать все сектора экономики.
«Повышение надо делать не только в сфере образования, ведь все нуждаются в зарплатах», — сказал Речан.
Премьер также сообщил, что проведенные с профсоюзами консультации были «конструктивными» и стороны «услышали аргументы друг друга».
Ранее правительство Молдовы утвердило проект закона о госбюджете на 2025 год. В общей сложности доходы госбюджета составят 71,55 миллиарда леев, расходы — 85,44 миллиарда леев. Дефицит бюджета достигнет 13,89 миллиарда.