Учителя в Молдове грозят забастовкой — что ответил премьер-министр Речан

Проект госбюджета на 2025 год, принятый правительством на заседании в среду, предусматривает повышение базовой ставки зарплат для педагогов и научных сотрудников на 9%, до 2500 леев. Профсоюзы считают это повышение недостаточным и требуют базового значения в 3100 леев, то есть роста на 35%.