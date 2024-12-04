Кореевед Ланьков заявил, что Южную Корею ждет кризис и смена власти

Да, там есть люди, которые говорят, что с Севером надо вести диалог, вести переговоры, что их надо воспринимать как равного партнера. Такие люди есть, их даже довольно много. А вот людей, которые говорят, что нам нужно воспринимать Север как образец, что на Севере что-то хорошее, какая-то хорошая, правильная политическая, социальная система, последние из таких людей разуверились в этом, как я уже говорил, в середине-конце 90-х годов, когда начались реальные обмены с Северной Кореей, поездки, когда множество северокорейских беженцев из числа общественных, социальных низов рабочих и крестьян бежало в Китай от голода, и там с ними стали контактировать жители Юга. Они окончательно осознали, насколько страшно беден Север по сравнению с Югом, и потеряли интерес к нему. Они не воспринимают его как модель.