Радий Хабиров принял участие в совещании с полпредом президента России в ПФО

Одна из важных задач — интеграция участников СВО в мирную жизнь, экономку и соцпроекты, оказание комплексной поддержки их семьям. Напомним, что в Башкортостане реализуют более 40 мер социальной помощи военнослужащим и членам их семей. Для мобилизованных и добровольцев из республики направили 138 гуманитарных конвоев. По инициативе Радия Хабирова 2025 год в республике объявили Годом участников специальной военной операции и членов их семей.
На особом контроле полномочного представителя президента — реализация 14 национальных проектов, которые инициировал глава государства Владимир Путин. В Башкортостане общий объем финансирования по ним в 2024 году составляет более 34,9 млрд рублей, из них 23,7 млрд рублей — федеральные средства.
Также на совещании обсудили готовность объектов ЖКХ к зимнему периоду. В республике отопительный сезон стартовал с октября. К теплу подключили все многоквартирные дома и социально значимые объекты с центральным отоплением. Все муниципалитеты региона получили паспорта готовности к отопительному периоду.
В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодёжью в рамках взаимодействия с «Движением Первых», Росмолодёжью, РСМ, российскими студотрядами и российским обществом «Знание». Отметим, что в рамках федерального проекта «Навигаторы детства» в 1 022 школах Башкортостана работают 1 176 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В частности, среди их обязанностей — популяризация деятельности «Движения Первых». Также стоит отметить, что Башкортостан стал лидером в Конкурсе инициатив родительских сообществ, организатором которого выступило Российское общество «Знание». 10 проектов из республики получат денежные призы.
На совещании затронули и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализацию программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Напомним, что Башкортостан вошёл в число 20 пилотных регионов, где реализуют федеральный проект НСПД. Республика является лидером среди регионов России — участников проекта по совокупному наполнению информационных систем пространственными данными.