Радий Хабиров принял участие в совещании с полпредом президента России в ПФО

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодёжью в рамках взаимодействия с «Движением Первых», Росмолодёжью, РСМ, российскими студотрядами и российским обществом «Знание». Отметим, что в рамках федерального проекта «Навигаторы детства» в 1 022 школах Башкортостана работают 1 176 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В частности, среди их обязанностей — популяризация деятельности «Движения Первых». Также стоит отметить, что Башкортостан стал лидером в Конкурсе инициатив родительских сообществ, организатором которого выступило Российское общество «Знание». 10 проектов из республики получат денежные призы.