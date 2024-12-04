В МИД РФ заявили, что план Келлога по Украине обсуждать сейчас преждевременно

Гренелл также публично выступил за создание неких «автономных зон» на Украине, не огласив подробности. По его словам, США не выгодно членство Украины в НАТО. Гренелл пока что не получил место в команде Трампа, однако избранный президент прислушивается к нему в вопросах европейской политики. Также он был на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке.