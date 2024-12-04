Глава Гаспры покидает свой пост

«И снова выезд в Гаспру. По его итогам глава территориального органа Сергей Васильевич Гуров принял решение покинуть занимаемый пост. Искренне благодарю за работу, за все, что удалось сделать. Но! Движемся дальше — время требует нестандартных решений и мышления, более оперативного реагирования на проблемы людей», — написала Павленко в своем Telegram-канале.