Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Гаспры покидает свой пост

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. Руководитель Гаспринского территориального органа Сергей Гуров написал заявление об отставке. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«И снова выезд в Гаспру. По его итогам глава территориального органа Сергей Васильевич Гуров принял решение покинуть занимаемый пост. Искренне благодарю за работу, за все, что удалось сделать. Но! Движемся дальше — время требует нестандартных решений и мышления, более оперативного реагирования на проблемы людей», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

Она также пригласила всех желающих, «кто готов работать на благо Гаспры и ее жителей» принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы тероргана. Информация о начале конкурса будет опубликована дополнительно.

Сергей Гуров возглавлял Гаспринский территориальный орган администрации Ялты с ноября 2017 года.