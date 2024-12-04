Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — отметил он.
Пашинян также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что события в Нагорном Карабахе не имеют отношения к ОДКБ, поскольку Армения не подвергалась внешней агрессии. По утверждению главы армянского кабмина, Ереван заморозил свое участие не из-за Нагорного Карабаха, а из-за отсутствия «надлежащей реакции» на «внешнюю агрессию на границы суверенной Армении в 2021 и 2022 годах».