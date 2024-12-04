Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят. Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — отметил он.