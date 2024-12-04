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Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за вопрос ему на английском

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за то, что предприниматель задал ему вопрос не на родном языке, а на английском. Такой эпизод произошел во время дискуссии на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«На что хочу обратить внимание. Вот вы представляете Федеративную Республику Германия — говорите по-немецки. Но что же мне вопрос задаете на английском языке?» — с улыбкой поинтересовался Путин и подчеркнул, что уровень государственного суверенитета — это «самое важное».

Глава государства также отметил, что, будучи на дне рождения у бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, обратил внимание, что все говорили по-английски. «И даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Понимаете? Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается», — подчеркнул глава государства.

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 4 и 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Основная тема мероприятия — «Будущее капитала и капитал будущего». Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. ТАСС выступает информационным партнером форума.

Путин Владимир