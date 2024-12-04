Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за вопрос ему на английском

Глава государства также отметил, что, будучи на дне рождения у бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, обратил внимание, что все говорили по-английски. «И даже хор девочек Ганновера исполнял песни на английском языке. Стыдно! Понимаете? Вот в чем все дело. Уровень суверенитета должен быть внутри. Отсюда все начинается», — подчеркнул глава государства.