Трамп может назначить шефом Пентагона Десантиса: что о нем известно

Вместо предложенной ранее кандидатуры журналиста и отставного офицера Пита Хегсета избранный президент США Дональд Трамп может назначить министром обороны страны действующего губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Такой прогноз кадровых перестановок после утверждения победителя президентских выборов на посту главы Белого дома сделало издание The Wall Street Journal, ссылающееся на собственные источники.
Ранее Трамп хотел сделать главой Пентагона Пита Хегсета. Но журналиста обвиняют в изнасиловании, в связи с чем его кандидатура оказалась под вопросом. В то же время Рон Десантис, губернатор Флориды, известен как один из наиболее ярких представителей Республиканской партии США.
О возможном кандидате на пост главы американского ведомства известен ряд фактов. Ему 46 лет, он юрист по профессии. Рон Десантис имеет опыт военной службы, у него есть звание — лейтенант-коммандер (соответствует армейскому подполковнику). Политик занимал юридические должности в различных подразделениях Военно-морских сил США, в том числе и в спецназе SEAL группировки WEST в Эль-Фаллудже в Ираке.
Став губернатором Флориды от республиканцев, Десантис неоднократно критиковал администрацию Джо Байдена, в том числе и по вопросу украинского конфликта. Он занимает жесткую позицию и в отношении миграционной политики Вашингтона, хотя сам имеет итальянское происхождение. В 2024 году политик выдвинул кандидатуру на президентских выборах, но затем снял ее, поддержав Дональда Трампа.
Журналисты The Wall Street Journal считают, что утверждение Десантиса в качестве основного кандидата на пост американского ведомства стало бы шокирующим кадровым изменением, поскольку ранее республиканцы уже анонсировали Хегсета на пост будущего главы Пентагона.