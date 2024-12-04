Трамп может назначить шефом Пентагона Десантиса: что о нем известно

О возможном кандидате на пост главы американского ведомства известен ряд фактов. Ему 46 лет, он юрист по профессии. Рон Десантис имеет опыт военной службы, у него есть звание — лейтенант-коммандер (соответствует армейскому подполковнику). Политик занимал юридические должности в различных подразделениях Военно-морских сил США, в том числе и в спецназе SEAL группировки WEST в Эль-Фаллудже в Ираке.