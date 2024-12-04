Вячеслав Федорищев в прямом эфире федерального канала ответил на главные вопросы о самарском футболе

— Моя работа заключается в том, чтобы у 3 млн жителей была возможность, выйдя из дома, дойти пешком с ребенком по безопасной дороге до спортивного кружка. Чтобы у него не было необходимости ехать час через весь город, чтобы попасть в объект, который загружен безумно, и к тому же аварийный. Моя задача и моя работа в спорте, чтобы у этого ребенка и его родителей никогда не было вопроса, куда идти и как, потому что спорт — это жизнь, спорт — это здоровье, — объяснил глава региона.