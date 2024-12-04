Анфимов: в Беларуси выборы и референдумы проводятся в соответствии с нормами избирательного права

«На сегодняшний день во взаимодействии с государствами и органами СНГ была организована работа 129 миссий, в которых приняли участие более 23 тыс. человек. За эти годы накоплен уникальный опыт, выработан эффективный механизм проведения международного наблюдения за выборами, создана прочная правовая база, которой руководствуются наши наблюдатели. При этом с первых шагов своей деятельности миссия всегда руководствовалась и руководствуется следующими принципами: невмешательство во внутренние дела государства, где она проводит мониторинг электорального процесса, строгое соблюдение законодательства страны аккредитации, недопущение двойных стандартов в оценке организации и проведения избирательных кампаний, политическая нейтральность, исключение политического давления на принимающую сторону», — сказал Леонид Анфимов.
По его словам, у Исполнительного комитета СНГ сложились крепкие конструктивные отношения с Беларусью, где миссия наблюдателей от СНГ осуществляла мониторинг 12 электоральных кампаний. «При этом мы с благодарностью отмечаем, что ЦИК, другие государственные органы Беларуси оказывали в рамках действующего законодательства всю необходимую помощь миссии в ее работе. Мы получили приглашение белорусской стороны наблюдать за выборами главы государства 26 января 2025 года и активно ведем подготовку к открытию миссии и формированию ее состава», — отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ.
«Принимая во внимание отзывы членов нашей миссии, а также участников выборов о ходе электоральных кампаний, основываясь на личных впечатлениях, могу с уверенностью сказать, что в Республике Беларусь выборы и референдумы проводятся в соответствии с нормами избирательного права, на достойном уровне. Огромная заслуга в этом Центризбиркома Беларуси. Профессионализм его членов и сотрудников, их нацеленность на проведение выборов и референдумов на высоком организационном уровне, в точном соответствии с законодательством государства и принципами демократических выборов позволили завоевать высокий авторитет как в самой республике, так и за ее пределами, — подчеркнул Леонид Анфимов. — Мы уверены, что большую роль в развитии электоральных процессов на пространстве Содружества сыграет Консультативный совет руководителей избирательных органов государств — участников СНГ, созданный с целью обмена опытом по вопросам обеспечения избирательных прав и свобод граждан, совершенствования правовых условий для проведения выборов и референдумов в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами государств — участников СНГ. Республика Беларусь председательствует в этом органе и во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ готовит проведение очередного заседания 24 января 2025 года».