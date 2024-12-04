Анфимов: в Беларуси выборы и референдумы проводятся в соответствии с нормами избирательного права

«Принимая во внимание отзывы членов нашей миссии, а также участников выборов о ходе электоральных кампаний, основываясь на личных впечатлениях, могу с уверенностью сказать, что в Республике Беларусь выборы и референдумы проводятся в соответствии с нормами избирательного права, на достойном уровне. Огромная заслуга в этом Центризбиркома Беларуси. Профессионализм его членов и сотрудников, их нацеленность на проведение выборов и референдумов на высоком организационном уровне, в точном соответствии с законодательством государства и принципами демократических выборов позволили завоевать высокий авторитет как в самой республике, так и за ее пределами, — подчеркнул Леонид Анфимов. — Мы уверены, что большую роль в развитии электоральных процессов на пространстве Содружества сыграет Консультативный совет руководителей избирательных органов государств — участников СНГ, созданный с целью обмена опытом по вопросам обеспечения избирательных прав и свобод граждан, совершенствования правовых условий для проведения выборов и референдумов в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами государств — участников СНГ. Республика Беларусь председательствует в этом органе и во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ готовит проведение очередного заседания 24 января 2025 года».