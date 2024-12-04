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Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025−2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 — 2027 годы”.

говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года этот закон.

Цель закона:

 — утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025−2027 годы:

  • 2025 год — 2 000 000 000 тысяч тенге;
  • 2026 год — 2 000 000 000 тысяч тенге;
  • 2027 год — 2 000 000 000 тысяч тенге.

— установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025−2027 годы:

  • 2025 год — 42,3 доллара за баррель;
  • 2026 год — 41 доллар за баррель;
  • 2027 год — 39,4 доллара за баррель.

экономика
бюджет