Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 — 2027 годы”.
Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года этот закон.
Цель закона:
— утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025−2027 годы:
- 2025 год — 2 000 000 000 тысяч тенге;
- 2026 год — 2 000 000 000 тысяч тенге;
- 2027 год — 2 000 000 000 тысяч тенге.
— установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025−2027 годы:
- 2025 год — 42,3 доллара за баррель;
- 2026 год — 41 доллар за баррель;
- 2027 год — 39,4 доллара за баррель.