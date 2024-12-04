Шольц исключил отправку немецких войск на Украину

О том, что ввод немецких сухопутных войск на Украину не планируется, Шольц заявил во время выступления в бундестаге.
Канцлер подчеркнул, что в случае отправки военнослужащих бундесвера или из других стран Евроатлантического альянса на помощь Киеву, конфликт может превратиться в войну между Россией и НАТО. Шольц отметил, что его позиция совпадает с точкой зрения министра обороны Германии.
«В данной ситуации отправка сухопутных войск не рассматривается», — цитирует Шольца «РИА Новости».
Как сообщают «Ведомости», канцлер уточнил, что спекулировать на тему отправки миротворческого контингента на Украину сейчас преждевременно.
Шольц добавил что Киев может всегда рассчитывать на поддержку ФРГ, но исключил поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus, передает Tagesspiegel.
2 декабря Шольц посетил Киев с рабочим визитом, во время которого объявил Германию «самым верным сторонником Украины в Европе» и сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи на 650 млн евро.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о перспективе размещения воинских контингентов НАТО на Украине. Военные бундесвера, по ее мнению, должны будут контролировать соблюдение договоренностей о прекращении огня.