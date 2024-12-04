Шольц исключил отправку немецких войск на Украину

Канцлер подчеркнул, что в случае отправки военнослужащих бундесвера или из других стран Евроатлантического альянса на помощь Киеву, конфликт может превратиться в войну между Россией и НАТО. Шольц отметил, что его позиция совпадает с точкой зрения министра обороны Германии.