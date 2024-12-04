The Diplomat: идея создания «азиатской НАТО» нежизнеспособна

Азиатские союзники США — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, которых часто называют «индо-тихоокеанской четверкой», — активизировали сотрудничество с НАТО с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Но недавно назначенный премьер-министром Японии Сигэру Исиба, который называет себя «оборонным отаку» (отаку — человек, страстно увлеченный чем-то. — Прим. ред.) или «оборонным гиком», пошел еще дальше: он призывает создать азиатскую версию НАТО, говорится в статье The Diplomat.