Азиатские союзники США — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, которых часто называют «индо-тихоокеанской четверкой», — активизировали сотрудничество с НАТО с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Но недавно назначенный премьер-министром Японии Сигэру Исиба, который называет себя «оборонным отаку» (отаку — человек, страстно увлеченный чем-то. — Прим. ред.) или «оборонным гиком», пошел еще дальше: он призывает создать азиатскую версию НАТО, говорится в статье The Diplomat.
В своей статье для Hudson Institute Исиба отстаивает необходимость создания коллективной системы самообороны в Азии:
Отсутствие в Азии коллективной системы самообороны, такой как НАТО, означает, что войн не избежать, поскольку нет обязательств по взаимной обороне. В этих обстоятельствах создание азиатской версии НАТО имеет важное значение для сдерживания Китая его союзников.
В программной речи перед парламентом 29 ноября Исиба сообщил, что сформировал комитет при Либерально-демократической партии для изучения идеи создания азиатского варианта НАТО. Хотя, как отмечает The Japan News, это может вызвать подозрения за рубежом в том, что японский премьер-министр игнорирует реалии Азии и по-прежнему намерен преследовать идею, у которой мало шансов на реализацию.
Отсутствие четкой стратегической ясности в его политических заявлениях создает двусмысленность. В высказываниях Исибы есть противоречия между концепциями «коллективной обороны» и «коллективной безопасности», что приводит к путанице.
В некоторых объяснениях своей идеи Исиба проявляет особую озабоченность необходимостью удержать Китай от вторжения в Тайвань. Например, в разговоре с президентом Тайваня Лай Циндэ Исиба подчеркнул необходимость «коалиции демократий, усиливающей кумулятивное сдерживание». Однако в других случаях он демонстрировал свою открытость идее коллективного соглашения о безопасности, включающего Китай.
Ранее он пообещал поддерживать «тесную связь с Китаем на всех возможных уровнях», хотя в Стратегии национальной безопасности Японии на 2022 год Пекин обозначен как «величайший стратегический вызов».
Исиба давно является сторонником идеи азиатской НАТО, но теперь, когда он стал премьер-министром, его слова приобрели новый вес. Поэтому, как подчеркивает The Diplomat, Исибе следует избегать распространения полусырых инициатив без надлежащих внутренних дебатов, особенно в Японии.
При этом министр иностранных дел Японии Ивая Такэси попытался успокоить волнения в Индо-Тихоокеанском регионе, заявив, что азиатская НАТО — это проект, который следует рассматривать в средне- и долгосрочной перспективе. Похоже, Исиба просчитался в стратегическом воздействии своего предложения.