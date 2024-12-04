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The Diplomat: идея создания «азиатской НАТО» нежизнеспособна

Призыв японского премьер-министра Сигэру Исибы к созданию азиатской НАТО надуман и рискует оттолкнуть ключевых акторов Индо-Тихоокеанского региона, включая Индию и АСЕАН, пишет Титли Басу в статье для The Diplomat.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Азиатские союзники США — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, которых часто называют «индо-тихоокеанской четверкой», — активизировали сотрудничество с НАТО с началом боевых действий на Украине в феврале 2022 года. Но недавно назначенный премьер-министром Японии Сигэру Исиба, который называет себя «оборонным отаку» (отаку — человек, страстно увлеченный чем-то. — Прим. ред.) или «оборонным гиком», пошел еще дальше: он призывает создать азиатскую версию НАТО, говорится в статье The Diplomat.

В своей статье для Hudson Institute Исиба отстаивает необходимость создания коллективной системы самообороны в Азии:

Отсутствие в Азии коллективной системы самообороны, такой как НАТО, означает, что войн не избежать, поскольку нет обязательств по взаимной обороне. В этих обстоятельствах создание азиатской версии НАТО имеет важное значение для сдерживания Китая его союзников.

Сигэру Исиба
премьер-министр Японии

В программной речи перед парламентом 29 ноября Исиба сообщил, что сформировал комитет при Либерально-демократической партии для изучения идеи создания азиатского варианта НАТО. Хотя, как отмечает The Japan News, это может вызвать подозрения за рубежом в том, что японский премьер-министр игнорирует реалии Азии и по-прежнему намерен преследовать идею, у которой мало шансов на реализацию.

Отсутствие четкой стратегической ясности в его политических заявлениях создает двусмысленность. В высказываниях Исибы есть противоречия между концепциями «коллективной обороны» и «коллективной безопасности», что приводит к путанице.

В некоторых объяснениях своей идеи Исиба проявляет особую озабоченность необходимостью удержать Китай от вторжения в Тайвань. Например, в разговоре с президентом Тайваня Лай Циндэ Исиба подчеркнул необходимость «коалиции демократий, усиливающей кумулятивное сдерживание». Однако в других случаях он демонстрировал свою открытость идее коллективного соглашения о безопасности, включающего Китай.

Его политика в отношении Китая демонстрирует двойной подход: японский премьер выступает одновременно за сдерживание Китая и углубление диалога с Пекином для «содействия взаимовыгодным отношениям, основанным на общих стратегических интересах».

Ранее он пообещал поддерживать «тесную связь с Китаем на всех возможных уровнях», хотя в Стратегии национальной безопасности Японии на 2022 год Пекин обозначен как «величайший стратегический вызов».

Исиба давно является сторонником идеи азиатской НАТО, но теперь, когда он стал премьер-министром, его слова приобрели новый вес. Поэтому, как подчеркивает The Diplomat, Исибе следует избегать распространения полусырых инициатив без надлежащих внутренних дебатов, особенно в Японии.

Азиатская НАТО уже «споткнулась» на региональной сцене. Во время дебютов Исибы на недавно состоявшихся саммитах стран АСЕАН эта идея не была представлена на высоком уровне.

При этом министр иностранных дел Японии Ивая Такэси попытался успокоить волнения в Индо-Тихоокеанском регионе, заявив, что азиатская НАТО — это проект, который следует рассматривать в средне- и долгосрочной перспективе. Похоже, Исиба просчитался в стратегическом воздействии своего предложения.

НАТО