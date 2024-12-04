Вольфович: ЦИК стоит на защите электорального суверенитета Беларуси

В Минске проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 35-летию ЦИК.
«Сегодня ЦИК — это сплоченный коллектив высокоподготовленных патриотов, людей, которые стоят в первом эшелоне защиты национальных интересов, защиты электорального суверенитета Беларуси».
При этом он подчеркнул, что члены Центризбиркома делают все возможное, чтобы избирательные кампании проходили спокойно и в стране не было серьезных потрясений.
«Я уверен, что предстоящая избирательная кампания под руководством ЦИК пройдет на высоком уровне, организованно», — отметил Вольфович.
По его словам, 35 лет — это небольшой отрезок времени в истории, но все члены ЦИК, каждый в свое время, сделали для Беларуси очень много. При этом госсекретарь отметил, что Центризбирком, который является постоянно действующим государственным органом управления, старше республики.
«И именно ЦИК дал толчок для становления нашего государства как действительно независимого и суверенного», — подчеркнул Вольфович.
Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление коллективу ЦИК в связи с 35-летием. В поздравлении, в частности, отмечено, что с момента образования комиссия активно включилась в работу по формированию институтов народовластия независимого белорусского государства, совершенствованию национального законодательства, правовому просвещению граждан. Поздравление от имени главы государства на торжественном собрании зачитал спикер нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко.
В рамках мероприятий по случаю 35-летия ЦИК в Минске состоялась торжественная церемония гашения художественного конверта с оригинальной маркой.