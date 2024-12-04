Вольфович: ЦИК стоит на защите электорального суверенитета Беларуси

По его словам, 35 лет — это небольшой отрезок времени в истории, но все члены ЦИК, каждый в свое время, сделали для Беларуси очень много. При этом госсекретарь отметил, что Центризбирком, который является постоянно действующим государственным органом управления, старше республики.