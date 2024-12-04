Токаев подписал бюджет Казахстана на 3 года

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025 — 2027 годы»Akorda
Закон устанавливает с 1 января 2025 года:
- Минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге.
- Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 32 360 тенге.
- Минимальный размер пенсии — 62 771 тенге.
- Месячный расчетный показатель — 3 932 тенге.
- Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 46 228 тенге.
Республиканский бюджет на 2025−2027 годы предусматривает доходы в размере 21 триллион 392 миллиардов 54 миллиона 673 тысяч тенге.
Затраты — 25 триллионов 193 миллиарда 22 миллиона 392 тысяч тенге.