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Токаев подписал бюджет Казахстана на 3 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 декабря подписал закон о республиканском бюджете на 2025−2027 годы.

Источник: Akorda

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025 — 2027 годы»Akorda

Закон устанавливает с 1 января 2025 года:

  • Минимальный размер заработной платы — 85 000 тенге.
  • Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 32 360 тенге.
  • Минимальный размер пенсии — 62 771 тенге.
  • Месячный расчетный показатель — 3 932 тенге.
  • Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 46 228 тенге.

Республиканский бюджет на 2025−2027 годы предусматривает доходы в размере 21 триллион 392 миллиардов 54 миллиона 673 тысяч тенге.

Затраты — 25 триллионов 193 миллиарда 22 миллиона 392 тысяч тенге.

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бюджет