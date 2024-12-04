В Молдавии недовольны влиянием голосов диаспоры на выборы, показал опрос

Более того, 57% участников опроса считают, что голоса диаспоры были сфальсифицированы в пользу президента Молдавии, 28% не верит в такой подлог, а 15% не смогли ответить. При этом 63% респондентов считает, что прошедшие в Молдавии президентские выборы не были ни честными, ни свободными, 30% опрошенных верят, что они были корректными, а 7% не определились с ответом.