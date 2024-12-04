В Молдавии недовольны влиянием голосов диаспоры на выборы, показал опрос

Жителям предложили поделиться мнением в связи с тем, что на президентских выборах голоса представителей зарубежной диаспоры привели к изменению результата, зафиксированного на территории республики. Большая часть респондентов (59%) были недовольны этим обстоятельством, 39% опрошенных восприняли этот факт благосклонно, а 2% не смогли дать четкого ответа.
Более того, 57% участников опроса считают, что голоса диаспоры были сфальсифицированы в пользу президента Молдавии, 28% не верит в такой подлог, а 15% не смогли ответить. При этом 63% респондентов считает, что прошедшие в Молдавии президентские выборы не были ни честными, ни свободными, 30% опрошенных верят, что они были корректными, а 7% не определились с ответом.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%.