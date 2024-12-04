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Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу

МИД: Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу накануне встречи ОБСЕ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали уже выданную Мальтой визу накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ, заявили в российском дипведомстве.

«…Беспрецедентным случаем (невыдачи виз членам делегации) стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России с формулировкой “в силу не зависящих от них обстоятельств”», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что нынешний кризис стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах.

«В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня», — отметили в МИД.

В дипведомстве добавили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как, работающих на принципиально новых условиях.

«“На полях” СМИД в планируются двусторонние встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда стран», — заключили там.

ОБСЕ
дипломатия