Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу

«…Беспрецедентным случаем (невыдачи виз членам делегации) стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России с формулировкой “в силу не зависящих от них обстоятельств”», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.