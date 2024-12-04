Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу

«…Беспрецедентным случаем (невыдачи виз членам делегации) стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России с формулировкой “в силу не зависящих от них обстоятельств”», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там подчеркнули, что нынешний кризис стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах.
«В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня», — отметили в МИД.
В дипведомстве добавили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как, работающих на принципиально новых условиях.
«“На полях” СМИД в планируются двусторонние встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда стран», — заключили там.