Белорусская военная делегация находится с рабочим визитом на Кубе

Состоялись переговоры с командующим противовоздушной обороной и Революционными Военно-воздушными силами Кубы бригадным генералом Марио Родригесом Пеньярандой.
Представители делегации также посетили Военно-технический институт.
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская военная делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майором Андреем Лукьяновичем находится с рабочим визитом в Республике Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Состоялись переговоры с командующим противовоздушной обороной и Революционными Военно-воздушными силами Кубы бригадным генералом Марио Родригесом Пеньярандой.
Представители делегации также посетили Военно-технический институт.