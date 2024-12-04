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Белорусская военная делегация находится с рабочим визитом на Кубе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская военная делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майором Андреем Лукьяновичем находится с рабочим визитом в Республике Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Источник: Минобороны

Состоялись переговоры с командующим противовоздушной обороной и Революционными Военно-воздушными силами Кубы бригадным генералом Марио Родригесом Пеньярандой.

Представители делегации также посетили Военно-технический институт.