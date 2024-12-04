Белорусская военная делегация находится с рабочим визитом на Кубе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская военная делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майором Андреем Лукьяновичем находится с рабочим визитом в Республике Куба. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.