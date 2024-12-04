Плохая новость для Европы: дуэт Франции и Германии как никогда слаб

Европейский кризис нельзя объяснить лишь уходом Меркель или крахом франко-германских отношений. И состоявшийся в ноябре первый тур президентских выборов в Румынии, на котором неожиданно победил пророссийский кандидат от ультраправых, лишний раз доказывает это. До тех пор пока Франция и Германия по отдельности и коллективно будут «сломлены», все в Европе будет бесконечно усложняться.