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Плохая новость для Европы: дуэт Франции и Германии как никогда слаб

Раньше конструкция Европейского союза определялась прежде всего франко-германским дуэтом: моделью успешного примирения, которой завидовал и восхищался весь мир. Но сегодня франко-германский альянс распался и каждая страна погружается в свой собственный комплекс кризисов: политических, экономических и социальных. Это происходит в самое неподходящее время, когда Европа может оказаться зажатой между повышением таможенных пошлин США и растущими претензиями России, пишет Доминик Моизи в статье для World Crunch.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Баланс дисбалансов, который так долго определял франко-германские отношения — когда Франция была сильнее в геополитическом и стратегическом плане, а Германия — в экономическом и демографическом, — уступил место странному соперничеству между Берлином и Парижем за то, кто находится в более подавленном состоянии, говорится в статье.

В последние месяцы негативные параллели между Францией и Германией только усилились.

Во-первых, это поразительная непопулярность лидеров этих стран: Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Во-вторых, никуда не деться от проблемы долга: Германия, следуя «плохому примеру» Франции, близка к отказу от своей легендарной бюджетной дисциплины. Некоторые эксперты в Германии даже убеждены, что экономическая ситуация в стране объективно гораздо серьезнее, чем во Франции.

Было бы легко — в качестве первого, если не единственного объяснения — сказать, что обе страны столкнулись с исключительными вызовами и ни у одной из них нет лидера, способного справиться с ними.

Одновременно противостоять дистанцированию США и «приближению» России — это слишком много для стареющих, уставших и полных сомнений стран.

Преемника Ангелы Меркель нет. Только сейчас стало понятно, насколько не хватает личности такого масштаба и такой порядочности в нынешнем политическом ландшафте. Но это не значит, что стоит игнорировать ограничения, если не ошибки «Мутти» (прозвище Ангелы Меркель. — Прим. ред.), например недостаточное сочувствие к грекам и слишком большое понимание к России, особенно в вопросе поставок газа.

Тем не менее Меркель остается образцом того, каким может быть политический лидер высокого уровня — как для Германии, так и для Франции.

Европейский кризис нельзя объяснить лишь уходом Меркель или крахом франко-германских отношений. И состоявшийся в ноябре первый тур президентских выборов в Румынии, на котором неожиданно победил пророссийский кандидат от ультраправых, лишний раз доказывает это. До тех пор пока Франция и Германия по отдельности и коллективно будут «сломлены», все в Европе будет бесконечно усложняться.

ЕС