Плохая новость для Европы: дуэт Франции и Германии как никогда слаб

Баланс дисбалансов, который так долго определял франко-германские отношения — когда Франция была сильнее в геополитическом и стратегическом плане, а Германия — в экономическом и демографическом, — уступил место странному соперничеству между Берлином и Парижем за то, кто находится в более подавленном состоянии, говорится в статье.
Во-первых, это поразительная непопулярность лидеров этих стран: Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Во-вторых, никуда не деться от проблемы долга: Германия, следуя «плохому примеру» Франции, близка к отказу от своей легендарной бюджетной дисциплины. Некоторые эксперты в Германии даже убеждены, что экономическая ситуация в стране объективно гораздо серьезнее, чем во Франции.
Было бы легко — в качестве первого, если не единственного объяснения — сказать, что обе страны столкнулись с исключительными вызовами и ни у одной из них нет лидера, способного справиться с ними.
Преемника Ангелы Меркель нет. Только сейчас стало понятно, насколько не хватает личности такого масштаба и такой порядочности в нынешнем политическом ландшафте. Но это не значит, что стоит игнорировать ограничения, если не ошибки «Мутти» (прозвище Ангелы Меркель. — Прим. ред.), например недостаточное сочувствие к грекам и слишком большое понимание к России, особенно в вопросе поставок газа.
Тем не менее Меркель остается образцом того, каким может быть политический лидер высокого уровня — как для Германии, так и для Франции.
Европейский кризис нельзя объяснить лишь уходом Меркель или крахом франко-германских отношений. И состоявшийся в ноябре первый тур президентских выборов в Румынии, на котором неожиданно победил пророссийский кандидат от ультраправых, лишний раз доказывает это. До тех пор пока Франция и Германия по отдельности и коллективно будут «сломлены», все в Европе будет бесконечно усложняться.