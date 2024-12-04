Опрос показал, сколько жителей Молдавии против партии Санду в парламенте

Очередные парламентские выборы в запланированы на лето 2025 года.
Жителям Молдавии предложили высказать свое мнение по поводу того, какой был бы наилучшим расклад в парламенте будущего созыва для правящей партии. Сорок процентов жителей Молдавии ответили, что ПДС больше не должна пройти в парламент, 8% респондентов выразили уверенность, что партии власти предпочтительней перейти в оппозицию, 25% предположили, что ПДС лучше создать коалицию с кем-то для обретения большинства в парламенте и только 14% граждан уверены, что в следующем созыве ПДС удержит большинство и будет управлять единолично, 13% не определились с ответом.
При этом большинство (64%) респондентов уверены, что президент несет прямую ответственность за правление ПДС, 28% так не считают, 8% не определились с ответом.
Большинство участников опроса (53%) считает также, что оппозиции стоит объединиться в блок перед предстоящими выборами в парламент, 25% уверены, что оппозиционные силы могут выступать в электоральной гонке отдельно, а 22% так и не смогли дать ответ.
Опрос проводился в различных районах республики с 15 ноября по 1 декабря, было опрошено 1030 человек, погрешность составила 3%.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.