Опрос показал, сколько жителей Молдавии против партии Санду в парламенте

Жителям Молдавии предложили высказать свое мнение по поводу того, какой был бы наилучшим расклад в парламенте будущего созыва для правящей партии. Сорок процентов жителей Молдавии ответили, что ПДС больше не должна пройти в парламент, 8% респондентов выразили уверенность, что партии власти предпочтительней перейти в оппозицию, 25% предположили, что ПДС лучше создать коалицию с кем-то для обретения большинства в парламенте и только 14% граждан уверены, что в следующем созыве ПДС удержит большинство и будет управлять единолично, 13% не определились с ответом.