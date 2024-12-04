Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал закон о присоединении Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал закон «О присоединении Республики Беларусь к Уставу Международной организации гражданской обороны». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Источник: БЕЛТА

Документ подготовлен в целях повышения статуса Беларуси как полноправного члена этой международной организации, создания условий для развития выгодного сотрудничества со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока в части продвижения экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды, предоставления образовательных услуг и подготовки специалистов.

Лукашенко Александр
экономика