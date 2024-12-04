Лукашенко подписал закон о присоединении Беларуси к уставу Международной организации гражданской обороны

Документ подготовлен в целях повышения статуса Беларуси как полноправного члена этой международной организации, создания условий для развития выгодного сотрудничества со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока в части продвижения экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды, предоставления образовательных услуг и подготовки специалистов.