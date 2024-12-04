Процесс получения нового жилья упростят в Беларуси

«Поэтому нами предложен подход об исключении такого процесса: человек должен выбрать готовую квартиру, получить льготный кредит и в ближайшее время — через три-четыре месяца — фактически въехать в нее. Таким образом, мы исключаем негативное отношение людей к процессу стройки. Ну и, наверное, это в какой-то мере упростит жизнь строителям. Мы будем четко понимать, что полностью обеспечены в начале строительства полным объемом финансирования, а впоследствии эти квартиры, которые будут построены, будут перекредитовываться или переоформляться уже непосредственно на граждан», — пояснил Пархамович.