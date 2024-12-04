Процесс получения нового жилья упростят в Беларуси

В среду в правительстве обсудили новые подходы по обеспечению граждан республики квартирами. По словам главы Минстройархитектуры, в ближайшее время в жилищной политике страны ожидаются существенные изменения. Сама же сфера строительства будет развиваться по трем основным направлениям.
«Первый — деурбанизация. Это вопрос излишнего перетока кадров в столицу, в областные города и принятие мер по возврату их в сельскую местность, в малые города. Второе направление — увеличение объемов строительства арендного жилья, в том числе для социальных направлений. А также для специалистов, которые, на наш взгляд, нужны в малых населенных пунктах. И третье направление — реновация жилищного фонда», — рассказал Пархамович.
Новая квартира за три-четыре месяца.
Министр проинформировал, что для граждан планируется упростить процесс строительства. По его словам, 240-й указ подразумевает долевое участие при возведении жилья для людей, которые имеют право на поддержку. То есть они берут кредит в начале строительства и вынуждены сопровождать эту стройку. При этом люди не всегда довольны продлением сроков и допсоглашением, которое приходится подписывать позже.
«Поэтому нами предложен подход об исключении такого процесса: человек должен выбрать готовую квартиру, получить льготный кредит и в ближайшее время — через три-четыре месяца — фактически въехать в нее. Таким образом, мы исключаем негативное отношение людей к процессу стройки. Ну и, наверное, это в какой-то мере упростит жизнь строителям. Мы будем четко понимать, что полностью обеспечены в начале строительства полным объемом финансирования, а впоследствии эти квартиры, которые будут построены, будут перекредитовываться или переоформляться уже непосредственно на граждан», — пояснил Пархамович.