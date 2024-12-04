Путин рассказал анекдот про немецкого рыбака

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах бизнес-подходов на Востоке, вспомнив историю о рыбаке и «грязи с Востока», услышанную во времена своей работы в Германии.
Путин, выступая на форуме на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», вспомнил историю о том, как его приятель во время прогулки по Берлину спросил у пожилого немца, который рыбачил на берегу реки Шпрее, как улов. Рыбак на это ответил, что рыба не ловится, а на вопрос о причинах неудачи сказал: «ветер с Востока». На это приятель Путина заметил «ну вот, все проблемы, вся грязь с Востока». На вопрос пожилого немца, не поляк ли знакомый Путина, приятель ответил отрицательно, добавив «хуже». На это у пожилого рыбака комментариев уже не нашлось.
«Я к чему это сейчас вспомнил. Вот теперь все, что с Востока, то лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнеров, сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали», — сказал Путин.