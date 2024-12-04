В Британии заявили, что армия продержится до 12 месяцев при интенсивном конфликте

«В масштабной войне — не в ограниченной интервенции, а в войне, похожей на ту, что идет на Украине, — наша армия при текущих показателях потерь [на Украине] продержалась бы в составе широкой многонациональной коалиции от шести месяцев до года», — сказал Карнс, слова которого приводит газета The Times. В этой связи, по его мнению, наличие резерва войск «критически важно» для национальной безопасности. Он заявил, что правительство Великобритании должно работать над увеличением численности резервистов.