В Британии заявили, что армия продержится до 12 месяцев при интенсивном конфликте

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска Великобритании смогут вести боевые действия в ходе военного конфликта высокой интенсивности лишь в течение 6−12 месяцев при своей нынешней численности. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Алистер Карнс на конференции в Лондоне.
«В масштабной войне — не в ограниченной интервенции, а в войне, похожей на ту, что идет на Украине, — наша армия при текущих показателях потерь [на Украине] продержалась бы в составе широкой многонациональной коалиции от шести месяцев до года», — сказал Карнс, слова которого приводит газета The Times. В этой связи, по его мнению, наличие резерва войск «критически важно» для национальной безопасности. Он заявил, что правительство Великобритании должно работать над увеличением численности резервистов.
Отставной генерал британской армии Джеймс Эверард, который занимал пост заместителя главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе в 2017—2020 годах, также обратил внимание на то, что эффективное ведение боевых действий в ходе длительных конфликтов невозможно без выстраивания быстрой мобилизационной системы. Он заявил, что Россия в рамках специальной военной операции продемонстрировала свою способность одновременно проводить мобилизационную кампанию и вести бои, в то время как Украина теряет больше военнослужащих, чем призывает на службу.
В настоящее время численность британской армии составляет 72,5 тыс. военнослужащих — это самый низкий показатель со времен Наполеоновских войн в начале XIX века. Согласно The Times, в следующем году ее численность может упасть ниже 70 тыс. человек на фоне низких показателей набора военнослужащих и увольнений действующего личного состава из-за недовольства условиями службы. Число армейских добровольных резервистов составляет в данный момент 25,8 тыс. человек.