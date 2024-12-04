Лукашенко одобрил проект договора о гарантиях безопасности с РФ

Соответствующий указ был подписан в среду, 4 декабря. Документ является основой для проведения будущих переговоров для утверждения самого договора. Полномочия на их ведение предоставлены МИД.
Ранее сообщалось, что в положениях договора о гарантиях безопасности будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.
Как заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, этот документ, а также новая концепция безопасности СГ будут вынесены на утверждение президентов Беларуси и России на заседании Высшего госсовета, который состоится 6 декабря текущего года в Минске.
В конце ноября министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял, что Минск готов к подписанию договора о гарантиях безопасности между республикой и РФ. По его словам, с белорусской стороны все внутригосударственный процедуры завершены.