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Лукашенко одобрил проект договора о гарантиях безопасности с РФ

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

Соответствующий указ был подписан в среду, 4 декабря. Документ является основой для проведения будущих переговоров для утверждения самого договора. Полномочия на их ведение предоставлены МИД.

Ранее сообщалось, что в положениях договора о гарантиях безопасности будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Беларуси и России.

Как заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, этот документ, а также новая концепция безопасности СГ будут вынесены на утверждение президентов Беларуси и России на заседании Высшего госсовета, который состоится 6 декабря текущего года в Минске.

В конце ноября министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявлял, что Минск готов к подписанию договора о гарантиях безопасности между республикой и РФ. По его словам, с белорусской стороны все внутригосударственный процедуры завершены.

Лукашенко Александр