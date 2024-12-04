Лукашенко одобрил проект договора о гарантиях безопасности с РФ

Как заявлял госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, этот документ, а также новая концепция безопасности СГ будут вынесены на утверждение президентов Беларуси и России на заседании Высшего госсовета, который состоится 6 декабря текущего года в Минске.