Губернатор Севастополя ответил на жалобы о запахе газа в южной части города

В ходе плановых работ на газораспределительной станции в природном газе было превышено содержание одорирующего вещества. Из-за этого жители южной части города могли ощущать «запах газа» при использовании бытового газового оборудования. Это происходит из-за неполного сгорания одорирующего вещества на горелках.