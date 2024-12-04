Губернатор Севастополя ответил на жалобы о запахе газа в южной части города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал сообщения горожан о запахе газа в некоторых районах города. Он заверил, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает.
В ходе плановых работ на газораспределительной станции в природном газе было превышено содержание одорирующего вещества. Из-за этого жители южной части города могли ощущать «запах газа» при использовании бытового газового оборудования. Это происходит из-за неполного сгорания одорирующего вещества на горелках.
«Угроз для жизни и здоровья граждан нет», — успокоил жителей глава Севастополя.
В ближайшие два-три часа концентрация одорирующего вещества будет доведена до нормативных показателей.