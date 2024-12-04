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Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности

Александр Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом пресс-служба президента Беларуси проинформировала вечером в среду, декабря 2024 года.

«Подписал указ № 453, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в официальном уведомлении.

Также отмечается, что МИД Беларуси наделен всеми полномочиями на проведение переговоров по проекту данного законопроекта.

Ранее мы писали о том, что искусство белорусской вытинанки ЮНЕСКО признало культурным наследием (все подробности про этот список — вот тут).