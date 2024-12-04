Президент Александр Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом пресс-служба президента Беларуси проинформировала вечером в среду, декабря 2024 года.
«Подписал указ № 453, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в официальном уведомлении.
Также отмечается, что МИД Беларуси наделен всеми полномочиями на проведение переговоров по проекту данного законопроекта.
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