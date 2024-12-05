Губернатор Кубани рассказал, как будет встречать Новый год

«Поставим елку, а на стол накроем то же, что было у родителей — оливье из нашего детства, голубцы, как мама готовила. Не хочу это менять, это корни, которые дают силу. Это и есть самое лучшее начало года — в месте силы», — поделился Вениамин Кондратьев.