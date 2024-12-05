Губернатор Кубани рассказал, как будет встречать Новый год

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на «Прямой линии» рассказал, как будет встречать Новый год.
Блиц-опрос составили на основе вопросов жителей Кубани, которых интересует, где, с кем и как будет встречать праздник глава региона.
Кондратьев рассказал, что для него, как пожалуй, и для многих, Новый год — прежде всего, родительский дом, где собирается вся семья.
«Поставим елку, а на стол накроем то же, что было у родителей — оливье из нашего детства, голубцы, как мама готовила. Не хочу это менять, это корни, которые дают силу. Это и есть самое лучшее начало года — в месте силы», — поделился Вениамин Кондратьев.
В завершении «Прямой линии» губернатор Вениамин Кондратьев поздравил всех православных Кубани с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы и поблагодарил всех участников за живое участие и острые вопросы.