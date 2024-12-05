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Губернатор Кубани рассказал, как будет встречать Новый год

В завершении «Прямой линии» ведущие спросили губернатора о его новогодних традициях.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на «Прямой линии» рассказал, как будет встречать Новый год.

Блиц-опрос составили на основе вопросов жителей Кубани, которых интересует, где, с кем и как будет встречать праздник глава региона.

Кондратьев рассказал, что для него, как пожалуй, и для многих, Новый год — прежде всего, родительский дом, где собирается вся семья.

«Поставим елку, а на стол накроем то же, что было у родителей — оливье из нашего детства, голубцы, как мама готовила. Не хочу это менять, это корни, которые дают силу. Это и есть самое лучшее начало года — в месте силы», — поделился Вениамин Кондратьев.

В завершении «Прямой линии» губернатор Вениамин Кондратьев поздравил всех православных Кубани с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы и поблагодарил всех участников за живое участие и острые вопросы.