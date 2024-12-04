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В Петербурге новый праздник — День работника мостостроения

Губернатор Александр Беглов подписал закон о новой праздничной дате Дне работника мостостроения. Его будут праздновать 4 декабря, сообщили в пресс-службе правительства города.

Памятная дата приурочена к дню открытия первой постоянной переправы через Неву — Благовещенского моста. На тот момент это был самый длинный мост в Европе, его протяженность составляла 300 метров.

На техническом содержании «Мостотреста» сегодня находятся 454 моста — таким не может похвастаться ни один другой город России, напомнили в пресс-службе. Содержание почти полусотни мостов обеспечивают более тысячи работников «Мостотреста». Александр Беглов поздравил мостостроителей с праздником.

Тем временем депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил Росстандарту обновить дизайн знака «Разводной мост». Сейчас предупреждающий дорожный знак, как отметил депутат, «выглядит не по-петербургски».

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