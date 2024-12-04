В Петербурге новый праздник — День работника мостостроения

Памятная дата приурочена к дню открытия первой постоянной переправы через Неву — Благовещенского моста. На тот момент это был самый длинный мост в Европе, его протяженность составляла 300 метров.
На техническом содержании «Мостотреста» сегодня находятся 454 моста — таким не может похвастаться ни один другой город России, напомнили в пресс-службе. Содержание почти полусотни мостов обеспечивают более тысячи работников «Мостотреста». Александр Беглов поздравил мостостроителей с праздником.
Тем временем депутат ЗакСа Алексей Цивилёв предложил Росстандарту обновить дизайн знака «Разводной мост». Сейчас предупреждающий дорожный знак, как отметил депутат, «выглядит не по-петербургски».