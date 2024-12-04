В Петербурге новый праздник — День работника мостостроения

На техническом содержании «Мостотреста» сегодня находятся 454 моста — таким не может похвастаться ни один другой город России, напомнили в пресс-службе. Содержание почти полусотни мостов обеспечивают более тысячи работников «Мостотреста». Александр Беглов поздравил мостостроителей с праздником.