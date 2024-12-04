Рябков: РФ не будет провоцировать перерастание украинского кризиса в конфликт

«Думаю, что не стоит недооценивать вероятности наихудшего исхода расширения этого конфликта. С другой стороны, мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить. Мы будем достаточно сильны, чтобы защитить наши интересы, но мы не будем первыми вести к эскалации. Мы не будем теми, кто сделает что-то, что будет означать прохождение точки невозврата», — ответил он на вопрос журналиста о перспективах конфликта на Украине при сохранении текущей динамики эскалации.