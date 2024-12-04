Трамп выдвинул главой NASA миллиардера ради «космической экономики»

Политик сообщил об этом в своей соцсети Truth Social.
«Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеальным кандидатом на то, чтобы возглавить NASA в новую смелую эру», — написал Трамп.
Айзекман написал в X, что с честью принимает предложение и добавил: «Вторая космическая эра только началась. Космос обладает беспрецедентным потенциалом для прорывов в производстве, биотехнологиях, добыче полезных ископаемых и, возможно, даже в поиске новых источников энергии. Неизбежно возникнет процветающая космическая экономика, которая создаст возможности для большого количества людей жить и работать в космосе».
Он пообещал «положить начало эпохе, когда человечество станет настоящей космической цивилизацией», а также осуществить полет американцев на Луну и Марс.
Айзекману 41 год, Его состояние — $1,8 млрд, подсчитал Forbes. Айзекман в 1999 году, когда ему было 16 лет, основал и возглавил компанию по обработке платежей Shift4 Payments. Сначала он вел бизнес в подвале дома своих родителей в Нью-Джерси. Сейчас Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей в США.