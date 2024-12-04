Трамп выдвинул главой NASA миллиардера ради «космической экономики»

Айзекману 41 год, Его состояние — $1,8 млрд, подсчитал Forbes. Айзекман в 1999 году, когда ему было 16 лет, основал и возглавил компанию по обработке платежей Shift4 Payments. Сначала он вел бизнес в подвале дома своих родителей в Нью-Джерси. Сейчас Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети ресторанов и отелей в США.