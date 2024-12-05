Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что в курсе этой ситуации. По его словам, Прага находится в контакте со всеми заинтересованными в данном вопросе сторонами.
Глава ведомства отметил, что сейчас республика располагает достаточными запасами сырья, нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к подобным ситуациям.
Оператор чешской части «Дружбы» — предприятие Mero — сообщило на своем сайте, что угрозы поставкам сырой нефти в Чехию нет.
«Стратегические запасы сырой нефти и сырых нефтепродуктов доступны для обеспечения функционирования государства в течение 90 дней в случае краткосрочного сбоя поставок. Поставки по западному маршруту, то есть по трубопроводам TAL и IKL (итальянский и немецкий — Sputnik), осуществляются бесперебойно».
В настоящий момент Чехия получает по «Дружбе» 58% от всего объема поставляемой в страну нефти.
В минувший понедельник стало известно о том, что спецслужбы Венгрии и Словакии расследуют данные о возможной подготовке теракта на трубопроводе «Дружба». Об этом сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. «Транспортировка нефти по этому маршруту была “под вопросом”, потому что его хотела заблокировать украинская сторона», — отмечает издание.
В ночь с 1 на 2 декабря утечка случилась на польском участке трубопровода. В «Транснефти» заявили, что прокачка по северной ветке в сторону Германии после аварии в Польше продолжается согласно графику.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, затем проходит через Брянск и далее разветвляется на северный (по территории Беларуси в направлении Польши и Германии) и южный участки (через Украину в направлении Словакии, Венгрии и Чехии). Транспортировка нефти из РФ в Польшу и Германию по «Дружбе» прекратилась в начале 2023 года. Остальные государства продолжают получать сырье по южной ветке. Берлин в конце 2022-го договорился с Казахстаном о покупке нефти с поставкой по «Дружбе» для замены сырья из России.