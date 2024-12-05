Чехия перестала получать нефть по трубопроводу «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» начинается в Альметьевске, затем проходит через Брянск и далее разветвляется на северный (по территории Беларуси в направлении Польши и Германии) и южный участки (через Украину в направлении Словакии, Венгрии и Чехии). Транспортировка нефти из РФ в Польшу и Германию по «Дружбе» прекратилась в начале 2023 года. Остальные государства продолжают получать сырье по южной ветке. Берлин в конце 2022-го договорился с Казахстаном о покупке нефти с поставкой по «Дружбе» для замены сырья из России.