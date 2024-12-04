Зеленский анонсировал санкции против властей Грузии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украина готовит санкции в отношении грузинских властей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«Был доклад по ситуации в Грузии. Это просто позорно, на какие вещи они (власти страны — прим. ТАСС) идут против своего народа. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Какие это будут санкции и когда их введут, он не уточнил.
В Грузии 28 ноября возникла очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.
Ранее США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. По версии американских властей, ее правительство приостановкой процесса вступления в ЕС пошло против воли народа. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония объявили о вводе индивидуальных санкций в отношении 11 представителей грузинских властей.