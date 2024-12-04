Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с украинскими военнопленными, находящимися в Грозном. Одному из них он хотел дать пистолет, предложив «умереть героем». Солдат отказался. Кадыров отметил, что тот «хочет убивать, а сам умереть не хочет», и предложил поставить пленных на крыши российских объектов для их защиты.
«Дам пистолет, застрелишься?».
Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на свою прямую линию на БМП-3. В составе колонны военной техники также были и захваченные у ВСУ БМП Bradley, HMMWV и БТР M113. Взял с собой Кадыров и ~12 украинских военнопленных.~
В ходе разговора с одним из украинцев глава Чечни предложил ему застрелиться из пистолета, аргументируя это тем, что он тогда «умрет как герой».
Солдат рассказал Кадырову, что вступил в украинскую армию добровольно. В ответ глава Чечни заявил, что лучше бы тот умер в бою, а не попал в плен.
«Если ты такой воин. Я тебе сейчас дам пистолет, застрелишься?» — спросил Кадыров.
После того, как пленный заявил, что не хочет умирать, Кадыров отметил, что тот «хочет убивать, а сам умереть не хочет».
«Это не мультфильм тебе и не сказка “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”», — заключил глава республики.
«Как будто с отдыха приехали».
Также, до начала прямой линии, глава Чечни опубликовал в Telegram-канале видео разговора с военнопленными. На записи слышно, как Кадыров предлагает поставить украинцев на крыши российских объектов, чтобы они «охраняли территорию».
«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал он.
Кроме того, Кадыров отметил, что «в отличие от своих боевых товарищей, которые уже не вернутся домой, им удалось сохранить свои жизни, добровольно сложив оружие». «Разумный выбор», — написал он.
По словам главы Чечни, этих солдат бросили в самую гущу событий с минимальной подготовкой и вооружением, но они не захотели выполнять «самоубийственные приказы своего командования».
«Хочу посоветовать всем, кто на другой стороне и все еще сомневается: не стоит жертвовать собой ради интересов Запада и его марионетки — Зеленского. У него нет цели сделать Украину самодостаточной страной», — подытожил Кадыров.
Дрон атаковал центр Грозного.
До прямой линии Кадырова, утром 4 декабря, в Грозном произошло ЧП: ~украинский беспилотник упал в 4 км от резиденции главы Чечни~, задев крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
По информации Telegram-канала Baza, взрыв произошел около 5:00 (время совпадает с московским). После этого в аэропорту Грозного вводили план «Ковер», был задержан один рейс в Москву.
Кадыров подтвердил факт атаки только ближе к вечеру. «Куда угодно дроном ударяют Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка Пострадали мирные люди», — заявил он.
Украинский беспилотник впервые атаковал территорию Чечни 29 октября. Удар был нанесен по Российскому университету спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. Тогда Кадыров пригрозил возмездием.
«Они нас “укусили”, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — заявлял глава Чечни.