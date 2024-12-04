Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с украинскими военнопленными, находящимися в Грозном. Одному из них он хотел дать пистолет, предложив «умереть героем». Солдат отказался. Кадыров отметил, что тот «хочет убивать, а сам умереть не хочет», и предложил поставить пленных на крыши российских объектов для их защиты.