Правительство Франции уйдет в отставку впервые с 1962 года

Ранее стало известно о планах президента Франции Эммануэля Макрона в случае отставки правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия оппозиции. Он намерен назначить нового премьер-министра в течение 24 часов, по словам некоторых источников, французскому лидеру не хотелось бы «предстать без правительства перед Дональдом Трампом в эти выходные».