Старшего сына Порошенко объявили в розыск после неявки в военкомат

В апреле погранслужба Украины заявляла, что ежедневно страну пытаются покинуть до 10 уклонистов. Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию. В апреле ТЦК направили в киевскую полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных для составления в отношении них административных протоколов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.