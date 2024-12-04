Старшего сына Порошенко объявили в розыск после неявки в военкомат

Об этом сообщает украинское издание «Закон и бизнес» со ссылкой на собеседника в ВСУ.
По данным издания, 39-летнего Алексея Порошенко дважды вызывали по повестке в ТЦК, 4 сентября и 21 октября, но он не являлся. У старшего сына Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса, отмечает издание.
Алексей Порошенко со своей женой и двумя детьми не находятся на Украине, пишет УНИАН. Агентство отмечает, что они живут на два города — Лондон и Сингапур, откуда сын экс-президента дистанционно руководит бизнесом. По данным издания, 23-летний Михаил, младший сын Порошенко, получает специальность финансового аналитика в магистратуре Лондонской школы бизнеса.
В апреле погранслужба Украины заявляла, что ежедневно страну пытаются покинуть до 10 уклонистов. Чаще всего военнообязанные пытаются переехать в Молдавию и Румынию. В апреле ТЦК направили в киевскую полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных для составления в отношении них административных протоколов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.