Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

«Я с удовольствием сообщаю, что Питер Наварро, с которым ужасно обращалось “глубинное государство”, или как вам угодно это называть, будет моим старшим советником по торговле и производству», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал пост советника по вопросам торговли, получил четыре месяца тюрьмы за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению результатов прошлых выборов.