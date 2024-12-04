Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отсидевший экс-советник Трампа войдет в новую администрацию

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит своим советником Питера Наварро, который провел четыре месяца в тюрьме за отказ дать показания в рамках расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Источник: AP 2024

«Я с удовольствием сообщаю, что Питер Наварро, с которым ужасно обращалось “глубинное государство”, или как вам угодно это называть, будет моим старшим советником по торговле и производству», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Наварро был одним из первых высокопоставленных членов администрации Трампа, приговоренных к тюрьме. Он занимал пост советника по вопросам торговли, получил четыре месяца тюрьмы за отказ дать показания и представить документы в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению результатов прошлых выборов.