Хегсет решил бороться за пост главы Пентагона, несмотря на секс-скандал

В 2017 году Хегсета обвинила в сексуальном насилии женщина, участвовавшая в съезде Калифорнийской федерации республиканок. Она говорила, что после съезда была с Хегсетом в баре, выпила больше, чем обычно, и не помнила большинство событий той ночи, в том числе, было ли «проникновение». Но потерпевшая считала, что «в тот момент подверглась сексуальному насилию». Хегсет отверг все обвинения в изнасиловании и утверждал, что секс был по обоюдному согласию. В 2020-м он подписал с ней соглашение о неразглашении и выплатил компенсацию.