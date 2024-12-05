Хегсет решил бороться за пост главы Пентагона, несмотря на секс-скандал

Кандидат избранного президента Дональда Трампа в министры обороны США Пит Хегсет, который из-за прошлых обвинений в сексуальных домогательствах и злоупотреблении алкоголем может лишиться назначения, заявил, что не будет отступать в этой борьбе, об этом он написал в колонке для The Wall Street Journal (WSJ).
«Я никогда не отступал в бою и не отступлю в этом. Я благодарен избранному президенту Трампу за то, что он выбрал меня для руководства Министерством обороны, и я с нетерпением жду честных слушаний по утверждению с участием наших уважаемых сенаторов, а не показательного процесса в прессе», — пишет он.
Хегсет в колонке описал весь свой прошлый опыт — начиная от службы в Ираке и Афганистане, в ветеранских организациях, участия в предвыборной кампании республиканца Джона Маккейна — конкурента Барака Обамы на выборах 2008 года — до работы на телеканале Fox News. Он отметил, что его деятельность всегда была связана с борьбой — за военных США и саму страну.
WSJ 4 декабря со ссылкой на источники сообщила, что Трамп ищет замену Хегсету и рассматривает кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Республиканцы опасаются, что Хегсет может не выдержать пристального внимания из-за прошлых обвинений.
В 2017 году Хегсета обвинила в сексуальном насилии женщина, участвовавшая в съезде Калифорнийской федерации республиканок. Она говорила, что после съезда была с Хегсетом в баре, выпила больше, чем обычно, и не помнила большинство событий той ночи, в том числе, было ли «проникновение». Но потерпевшая считала, что «в тот момент подверглась сексуальному насилию». Хегсет отверг все обвинения в изнасиловании и утверждал, что секс был по обоюдному согласию. В 2020-м он подписал с ней соглашение о неразглашении и выплатил компенсацию.
Также сообщалось, что еще до прихода на Fox Хегсет был вынужден подать в отставку с руководящих должностей сразу в двух некоммерческих организациях — «Ветераны за свободу» и «Неравнодушные ветераны за Америку», так как он неоднократно появлялся в нетрезвом виде на рабочих мероприятиях и, будучи женатым, нередко приставал к сослуживицам.
Ранее из-за прошлых обвинений в получении интимных услуг у несовершеннолетних девушек не получил должность генпрокурора Мэтт Гетц. Он сам отозвал свою кандидатуру, отметив, что не хочет отвлекать внимание от работы переходной команды Трампа этой историей. Гетца заменила генпрокурор Флориды Пэм Бонди.