Белый дом: в случае войны с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

Запасы вооружений США могут быть быстро истощены в случае полномасштабного конфликта с Китаем, предупредил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что война с такой мощной армией, как у Китая, приведет к значительным расходам боеприпасов.
Выступая в вашингтонском аналитическом центре стратегических и международных исследований (CSIS), Салливан подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо учесть уроки последних трех лет и обеспечить оборонную промышленность не только накоплением запасов перед конфликтом, но и возможностью быстрого наращивания производства в ходе боевых действий.