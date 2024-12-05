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Белый дом: в случае войны с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

Война с такой армией, как у Китая, приведет к значительным расходам боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

Запасы вооружений США могут быть быстро истощены в случае полномасштабного конфликта с Китаем, предупредил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что война с такой мощной армией, как у Китая, приведет к значительным расходам боеприпасов.

Выступая в вашингтонском аналитическом центре стратегических и международных исследований (CSIS), Салливан подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо учесть уроки последних трех лет и обеспечить оборонную промышленность не только накоплением запасов перед конфликтом, но и возможностью быстрого наращивания производства в ходе боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай продолжит укреплять отношения со странами-участницами БРИКС даже после угроз избранного президента Дональда Трампа ввести пошлина в 100% на товары из этих государств.