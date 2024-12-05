Белый дом: в случае войны с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

Выступая в вашингтонском аналитическом центре стратегических и международных исследований (CSIS), Салливан подчеркнул, что Соединенным Штатам необходимо учесть уроки последних трех лет и обеспечить оборонную промышленность не только накоплением запасов перед конфликтом, но и возможностью быстрого наращивания производства в ходе боевых действий.