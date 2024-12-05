В НАТО обсуждают гарантии Киеву, «которые не провоцировали бы РФ»

Министры иностранных дел стран НАТО в ходе двухдневной встречи в Брюсселе обсуждали усиление поставок вооружений Украине перед возможными мирными переговорами, а также рассмотрели варианты гарантий безопасности для Киева, которые, по их утверждению, не должны вызывать эскалации со стороны России.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники.
По данным агентства, в ходе дискуссий поднимался вопрос о формах обеспечения безопасности для Украины, которые не привели бы к усилению напряженности с Москвой.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции прямо заявил о необходимости увеличения военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что целью поставок оружия является создание для Киева выгодной позиции на переговорах.
Рютте призвал обеспечить Украину необходимым вооружением для изменения текущей динамики конфликта, при которой линии смещаются в западном направлении, против желаемого сценария альянса.
Рютте также отметил, что на данном этапе страны НАТО должны сосредоточиться на увеличении поддержки Украины, отложив размышления о возможных мирных инициативах. При этом он проигнорировал запросы Киева о четких сроках вступления в НАТО и акцентировал внимание на необходимости обеспечения достаточного мобилизационного ресурса в Украине.
С аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен, который призвал украинское руководство принять «трудное решение» о проведении дальнейшей мобилизации. В условиях текущей ситуации Киев, по информации источников, рассматривает возможность снижения призывного возраста для увеличения численности войск.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал наращивать объем поставок Украине наступательных вооружений «для изменения траектории конфликта».