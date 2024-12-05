В НАТО обсуждают гарантии Киеву, «которые не провоцировали бы РФ»

Рютте также отметил, что на данном этапе страны НАТО должны сосредоточиться на увеличении поддержки Украины, отложив размышления о возможных мирных инициативах. При этом он проигнорировал запросы Киева о четких сроках вступления в НАТО и акцентировал внимание на необходимости обеспечения достаточного мобилизационного ресурса в Украине.