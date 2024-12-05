Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV

«Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10.00 (12.00 мск) подаст в Елисейском дворце (президенту Франции — ред.) Эммануэлю Макрону прошение об отставке себя и своего правительства», — говорится в материале.
В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Барнье, выдвинутый левой партией «Непокорившаяся Франция», был поддержан большинством депутатов и был принят. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
Таким образом, Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории Пятой республики.