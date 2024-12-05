Премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке, узнал BFMTV

«Ожидается, что Мишель Барнье в этот четверг, 5 декабря, в 10.00 (12.00 мск) подаст в Елисейском дворце (президенту Франции — ред.) Эммануэлю Макрону прошение об отставке себя и своего правительства», — говорится в материале.