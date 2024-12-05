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Профессор Дизен: ВСУ вынуждены продолжать конфликт, несмотря на истощение

Эксперт считает, что украинцы истощены и стремятся к мирным переговорам.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский профессор Гленн Дизен высказал мнение, что НАТО пытается затянуть украинский конфликт, несмотря на истощение украинской армии.

На своей странице в социальной сети X* он отметил, что генсек НАТО Марк Рютте проявляет беспокойство по поводу возможных мирных переговоров на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Вместо того чтобы поддерживать диалог, Рютте, по словам профессора, призывает Киев отложить переговоры.

Дизен подчеркнул, что украинцы истощены и стремятся к мирным переговорам, поскольку поставки оружия сократились, и США начали уменьшать свое внимание к конфликту. Тем не менее, НАТО продолжает настаивать на продлении военных действий, отметил он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал наращивать объем поставок Украине наступательных вооружений «для изменения траектории конфликта».

* Социальная сеть (ранее Twitter) заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры страны.