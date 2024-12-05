Профессор Дизен: ВСУ вынуждены продолжать конфликт, несмотря на истощение

На своей странице в социальной сети X* он отметил, что генсек НАТО Марк Рютте проявляет беспокойство по поводу возможных мирных переговоров на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Вместо того чтобы поддерживать диалог, Рютте, по словам профессора, призывает Киев отложить переговоры.