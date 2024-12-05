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BFMTV: Макрон обратится к нации в четверг после отставки его правительства

Пока неизвестно, объявит ли президент имя нового премьера.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам в четверг, в условиях кризисной ситуации, связанной с отставкой правительства, которое проработало менее трех месяцев. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации канала, речь главы государства состоится в 20:00 по местному времени (22:00 мск) и будет транслироваться из Елисейского дворца.

При этом остается неясным, представит ли Макрон нового кандидата на пост премьер-министра, отмечает источник.

Напомним, премьер-министру Франции Мишелю Барнье был выражен вотум недоверия, инициированный левым объединением «Непокорившаяся Франция». Его поддержали большинство парламентариев, что теперь обязывает правительство к отставке.