BFMTV: Макрон обратится к нации в четверг после отставки его правительства

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам в четверг, в условиях кризисной ситуации, связанной с отставкой правительства, которое проработало менее трех месяцев. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По информации канала, речь главы государства состоится в 20:00 по местному времени (22:00 мск) и будет транслироваться из Елисейского дворца.
При этом остается неясным, представит ли Макрон нового кандидата на пост премьер-министра, отмечает источник.
Напомним, премьер-министру Франции Мишелю Барнье был выражен вотум недоверия, инициированный левым объединением «Непокорившаяся Франция». Его поддержали большинство парламентариев, что теперь обязывает правительство к отставке.